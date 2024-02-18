Главной невысказанной темой Мюнхенской конференции по безопасности стала "угроза Трампа".

Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, западных лидеров беспокоят заявления Дональда Трампа об отказе защищать членов НАТО, если они не повысят свои расходы на оборону, и влияние бывшего президента США на задержку помощи Украине.

"Европейские лидеры обращаются к американским законодателям, лидерам бизнеса и аналитическим центрам в рамках усилий по оказанию влияния на лагерь Трампа", - говорится в статье.

Но в Европе растет и уверенность в том, что ее странам "придется брать на себя больше ответственности за свою безопасность", - независимо от того, кто победит на следующих президентских выборах в США.

В связи с этим на конференции европейцы заявляли, что нужно повышать расходы на оборону. Особенно много об этом говорили представители Германии.

В то же время немцы пока не достигли требуемых Трампом двух процентов от ВВП для расходов на оборону, пишет Reuters.

Напомним, ранее агентство Bloomberg писало, что в Евросоюзе начали готовиться к последствиям выборов президента США, если на них победит Трамп.

Также, как заявила зампредседателя Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на грядущих европейских выборах Катарина Барли, заявления Трампа показали, что Европе нужно думать о собственном ядерном оружии.