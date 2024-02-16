Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить 355 млн долларов по обвинению в гражданском мошенничестве в его бизнес-корпорации.

Об этом сообщает The New York Times.

"Решение судьи по делу Дональда Трампа о гражданском мошенничестве может стоить ему всех имеющихся у него денег. Вердикт также запрещает бывшему президенту вести бизнес в штате в течение трех лет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что суд запретил возглавлять какие-либо нью-йоркские компании в течение двух лет взрослым сыновьям Трампа.

"Один из сыновей, Эрик Трамп, - фактический глава Trump Organization, и это постановление ставит под сомнение, сможет ли кто-либо из членов семьи управлять бизнесом в ближайшем будущем", – пишет NYT.

Трамп подаст апелляцию, но ему придется либо найти деньги, либо обеспечить залог в течение 30 дней.

"Решение не сделает его банкротом, поскольку большая часть его богатства связана с недвижимостью", – говорится в статье.

Известно, что бывшего президента США Дональда Трампа вызвали на допрос под присягой в рамках расследования, которое ведет генеральный прокурор Нью-Йорка в отношении его сделок в сфере недвижимости. Политик уже отправился к прокурору для дачи показаний.

Напомним, Трампа обвиняли в раздувании своего собственного капитала, чтобы добиться благосклонного отношения со стороны банков и других кредиторов.