Дональд Трамп не сможет остановить войну в Украине за 24 часа, как обещал в случае избрания президентом США.

Такое мнение высказал в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

"Он не может решить эту проблему, эту трагедию со мной", - сказал Зеленский.

По его словам, он пригласит бывшего президента на передовую, где он "все объяснит, и он объяснит, какие у него мысли, может быть, у него есть какие-то идеи. Я не знаю."

По мнению Зеленского, если Трамп увидит, что происходит, "я думаю, он изменит свое мнение, и мы все поймем, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина".

Как мы писали, Трамп не раз говорил, что в случае победы на выборах президента США остановит войну в Украине еще до своей инаугурации. Так, недавно после победы на праймериз в штате Айова Трамп сказал, что "прекрасно ладит" с Владимиром Путиным и "хорошо знает" Владимира Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

В то же время Зеленский называл опасной идею Трампа завершить за сутки войну в Украине и приглашал его в Киев.