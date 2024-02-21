Экс-президент США Дональд Трамп назвал Россию "военной машиной", которая победила Гитлера и Наполеона.

Об этом сообщает Fox News.

"Вы действительно противостоите военной машине в России. Россия, что они сделали? Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Да, они военная машина", - заявил кандидат в президенты США, выступая в мэрии Южной Каролины.

Трамп снова заявил, что при его президентстве вторжения бы не произошло, и сказал, что будет призывать европейских лидеров оказывать Украине больше помощи (ранее Трамп заявлял, что США не должны помогать Украине, это дело Европы).

Также Трамп сравнил себя с Алексеем Навальным, который умер на прошлой неделе в российской тюрьме. Экс-президент напомнил, что против него при президент Джо Байдене также открыты уголовные дела.

Ранее Politico заявлял, что текущий план Запада - "просто не дать украинской армии развалиться". Многие политики и чиновники заявляли, что Украина проиграет войну без дополнительных 60 млрд долл. военной помощи США. Но они также "не были уверены в том, как может выглядеть победа Украины даже при таком усилении".

По данным Reuters на Мюнхенской конференции европейцы заявили, что надо увеличить расходы на оборону. В Европе растет и уверенность в том, что ее странам "придется брать на себя больше ответственности за свою безопасность".