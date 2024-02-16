В Белом доме прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, что Москве комфортнее работать с Джо Байденом на посту президента США.

С соответствующим комментарием выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Действующая администрация США активно противодействует России и намерена продолжать это делать", – сказал Кирби.

Напомним, немецкий журнал Der Spiegel уже назвал президента РФ Владимира Путина "мастером троллинга из Кремля" за комплименты в адрес американского лидера Джо Байдена.

Между тем экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент Джо Байден "собирается отдать" Украину Путину, а он - нет.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров, чтобы две страны договорились о прекращении войны. Для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать Владимиру Зеленскому сократить военную поддержку, а Владимиру Путину наоборот - пригрозить увеличением помощи Киеву.