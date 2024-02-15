Немецкий журнал Der Spiegel назвал президента РФ Владимира Путина "мастером троллинга из Кремля" за комплименты в адрес американского лидера Джо Байдена.

Издание напомнило вчерашнее заявление главы Кремля о том, что он предпочел бы после выборов видеть в Белом доме Байдена, и посвятило статью анализу этого заявления.

"Не успел Кремль опубликовать запись интервью, как возник вопрос, был ли Путин серьезен и действительно хотел второго срока Байдена, или же он просто троллил действующего американского президента. Поощрение со стороны диктатора может быть весьма раздражающим для демократического политика", – говорится в статье.

Der Spiegel сообщил, что Дональд Трамп "немедленно воспользовался словами Путина, чтобы представить себя сильным лидером, которого боятся в Кремле". Российский президент только что сделал ему "большой комплимент", заявил Трамп во время выступления в Южной Каролине в среду.

А сын Трампа Дональд-младший воспользовался цитатами Путина на платформе X и отметил, что российский автократ может манипулировать Байденом ("играть с ним как на скрипке").

Однако, как пишет издание, эксперты по России сходятся во мнении, что Путин говорил всерьез.

Татьяна Становая пишет, что Путин – вопреки общим ожиданиям – не рассчитывает на возвращение Трампа: "Трамп не последняя надежда Путина... Для Путина Соединенные Штаты в их нынешнем виде — это обреченная система, которая сама себя уничтожит. По этой логике, Трамп – разрушитель США, но слишком слабый партнер. В конечном счете, для Путина не имеет значения, кто возглавит страну".

Эксперт по России Марк Галеотти отмечает, что россияне и раньше относились к Трампу с подозрением, и сейчас относятся: "Им нравится иметь дело с осторожной, предсказуемой и умеренной Америкой, а Трамп определенно не такой".

Как мы писали, Трамп заявил, что Байден "собирается отдать" Украину Путину, а он - нет.

Также экс-глава Белого дома в случае победы на президентских выборах хочет принудить Украину к переговорам с РФ.