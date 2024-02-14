Генпрокурор Западной Вирджини Патрик Морриси призвал вице-президента Камалу Харрис признать Джо Байдена недееспособным и взять на себя обязанности президента США.

Об этом сообщает издание The Hill и публикует письмо прокурора на имя Харрис.

Как утверждает Морриси, 76% американских избирателей считают, что Байден не способен исполнять обязанности президента из-за своего плохого умственного и физического состояния.

В частности, генпрокурор упомянул о случаях, когда президент США путал имена мировых лидеров и оказывался дезориентированным на официальных мероприятиях.

"Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисом за кризисом как здесь, так и за рубежом. Нам нужен психически здоровый президент", — написал Морриси.

Позавчера СМИ сообщали, что Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастными изменениями в поведении главы Белого дома заявила, что готова исполнять обязанности Джо Байдена.

Между тем в Белом доме не считают нужной оценивать когнитивные способности Байдена.

"У него острый ум и он контролирует ситуацию", — заверила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер.