Президент США Джо Байден перепутал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с покойным главой правительства Германии Гельмутом Колем.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, инцидент произошел во время выступления Байдена перед донорами Демократической партии, когда президент США рассказывал о состоявшемся в 2021 году диалоге с Меркель на саммите G7 в Великобритании. В частности, они обсуждали события 6 февраля 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Однако американский лидер перепутал личности немецких канцлеров.

"И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы вы взяли в руки лондонскую Times и узнали, что тысяча человек выломала двери британского парламента, отказывая новому премьер-министру во вступлении в должность?" - заявил Байден.

За последние три дня это уже второй случай, когда президент США попадает в неловкую ситуацию. Аналогичный курьез произошел во время выступления Байдена перед избирателями в Лас-Вегасе, когда, как писало издание Fox News, американский лидер заявил, что на упомянутом саммите G7 в Великобритании общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году.

"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции, посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?" - заявил Байден, очевидно, имея в виду французского президента Эмманюэля Макрона.

Как мы рассказывали, Байден часто допускает оговорки и путает фамилии известных личностей. Так, однажды он назвал вице-президента Камалу Харрис "нашим президентом".

А в Южной Корее Байден перепутал действующего и бывшего президентов страны.