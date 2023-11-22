Президент Соединённых Штатов Джо Байден перепутал американских исполнителей Бритни Спирс и Тейлор Свифт.

Видео с данным курьёзом распространилось в телеграм-каналах США и за их пределами.

Так американский лидер в свой 81-ый день рождения пытался пошутить на церемонии помилования индеек, традиционно проходящей перед Днём благодарения в США.

Байден неправильно назвал певиц, сказав, что сейчас сложно достать билеты на тур Бейонсе и "Бритни, которая сейчас в Бразилии". В действительности же в Бразилии сейчас выступает Тейлор Свифт.

Ранее появилось видео, где Джо Байден, которому исполнился 81 год, пошутил, что ему 60, когда помиловал двух индеек.

"Я хочу, чтобы вы знали, это тяжело, когда тебе исполняется 60 лет", - сказал Байден.

Мы также публиковали видео, на котором президент США снова не понял, куда ему идти во время публичного мероприятия. На церемонии ко дню ветеранов Байден забыл, какое место он должен занять и пошёл в сторону, затем вернулся и что-то сказал солдату почётного караула (видимо, спросил, где ему нужно встать). Тот рукой указал президенту США верное направление.