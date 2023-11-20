Президент США Джо Байден, которому сегодня исполнился 81 год, пошутил, что ему 60, на традиционной символической церемонии "помилования" двух индеек.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня благодарения, приходящегося в этом году на 23 ноября.

"Я хочу, чтобы вы знали, это тяжело, когда тебе исполняется 60 лет", – сказал Байден.

Также он напомнил, что традиции "помилования" индеек в Белом доме уже почти столько же лет, сколько ему.

"Это 76-я годовщина данного мероприятия. Хочу, чтобы вы знали: меня тогда там не было", - пошутил он.

Джо Байден является старейшим человеком на посту президента в истории США. Он в политике уже около 50 лет, его политическая карьера началась с 1970 года.

Ранее появилось видео, как Байден пошутил во время публичного выступления, когда в зале что-то упало.

"Вы в порядке? Я хочу, чтобы журналисты знали, что это был не я", - сказал Байден.

Шутка американского президента вызвала смех и аплодисменты в зале.

Напомним, накануне рейтинг одобрения Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства - 40%. В прошлом ноябре этот показатель был 44%.