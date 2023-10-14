Американский сенатор Томми Тайбервилл, который высмеивал президента США Джо Байдена за его регулярные падения, сам оступился и упал на трапе самолёта.

Видео данного инцидента распространяют телеграм-каналы.

На кадрах можно заметить, что Тайбервилл не просто упал, а проехался спиной по всей лестнице, пока его не "поймали" сотрудники аэропорта, дежурившие у трапа.

Журнал Newsweek напомнил, что в июле сенатор от Алабамы заявил о президенте США следующее: "Я боюсь, что он упадёт каждый раз, когда включаю телевизор".

Ранее мы публиковали видео, как президент США Джо Байден опять споткнулся и упал на публичном мероприятии. Это была церемония вручения дипломов в колорадской Академии ВВС. Вручив диплом военному, Байден отошёл в сторону от трибуны и споткнулся, после чего упал. Самостоятельно встать он не смог, и ему помогли подняться подбежавшие сотрудники службы безопасности.

Перед этим Байден споткнулся, встал на четвереньки на трапе самолёта и помахал провожающим перед вылетом из Польши. Глава Белого дома чинно поднимался по трапу, но на полпути вверх споткнулся и упал вперёд, став на четвереньки.