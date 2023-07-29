Лидер республиканского меньшинства в Сенате американского Конгресса, 81-летний Митч Макконнелл покинул пресс-конференцию после того, как внезапно застыл на 20 секунд.

Видео инцидента появилось в интернете.

Прямо во время речи политик замер и молчал около 20 секунд, бессмысленно глядя прямо перед собой, прежде чем вмешались другие члены Республиканской партии. Макконнелла увели из-за трибуны сенаторы Джон Баррассо и Джони Эрнст, уточнив у него, желает ли он продолжать речь. Позже политик вернулся и продолжил общаться с прессой.

Помощник республиканца сказал прессе, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел".

Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил прессе, что ему звонил президент США Джо Байден и справлялся о самочувствии.

По данным журналистов, Белый дом внимательно следит за состоянием здоровья Макконнелла, поскольку Джо Байден во многом опирается именно на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив.

Странное поведение республиканца активно обсуждают в американских медиа.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что старый политик неоднократно падал в этом году. Первый случай произошел в Финляндии в феврале перед встречей с финским президентом, а совсем недавно Макконнелл упал на трапе в аэропорту Вашингтона. Одно из падений закончилось сотрясением мозга.

New York Times написала, что эпизод с дезориентированным Макконнеллом наглядно продемонстрировал физическую слабость 81-летнего политика, который в этом году стал самым "долговечным" лидером сената в истории. Это усилило "тихую дискуссию" внутри партии о том, как долго он сможет продолжать возглавлять республиканцев в верхней палате конгресса.

Washington Post привела мнение неврологов, которые считают, что инцидент может объясняться целым рядом причин: обезвоживанием, усугубленным жарой, состоянием, близким к обмороку, частичным сердечным приступом или инсультом. Газета пишет, что пока все же рано ставить под сомнение пригодность многолетнего лидера к исполнению своих обязанностей, хотя этот эпизод заслуживает внимания врачей.

Подобные признаки старческих немощей часто демонстрирует Байден. Например, потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо.

В связи с этим в США обсуждают необходимость передвигаться президенту с помощью ходунков.