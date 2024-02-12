Необходимости в оценке умственных способностей президента США Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

У нее спросили насчет умственных способностях президента США.

"У него острый ум и он контролирует ситуацию", — заверила Жан-Пьер журналистов.

По словам представителя Белого дома, она не видит необходимости в умственной проверке главы государства, так как провела "бессчетные часы с президентом". В качестве доказательства Жан-Пьер привела тот факт, что Байден быстро и иронично умеет отвечать на неожиданные вопросы СМИ.

Помимо того, терапевт президента Соединенных Штатов уверен, что тот каждый день успешно "доказывает и показывает, как он думает и функционирует".

Между тем сегодня американская газета написала, что вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастными изменениями в поведении главы Белого дома выразила готовность исполнять обязанности Байдена.

Сам Байден все чаще заговаривается и путает имена. На днях он перепутал Ангелу Меркель с умершим Гельмутом Колем и заявил, что поговорил с покойным Франсуа Миттераном.