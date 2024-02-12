Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастными изменениями в поведении главы Белого дома заявила, что готова исполнять обязанности Джо Байдена.

Об этом она сказала газете The Wall Street Journal.

Во время одной из поездок в рамках предвыборной кампании журналисты издания спросили у Харрис, означает ли обеспокоенность избирателей возрастом Байдена то, что она должна убедить их в готовности исполнять обязанности.

"Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", — ответила вице-президент, добавив, что следящие за ее работой признают ее способность руководить.

Газета со ссылкой на представителей Демократической партии также пишет, что замену кандидатуры Байдена в президентских выборах этого года серьезно не обсуждают, а дедлайны подачи заявок на первичное голосование уже прошли.

В сентябре 2023 года Харрис признавалась, что допускает возможность перехода к ней власти от Байдена с учетом возраста действующего президента.

Сегодня Newsweek написал, что шансы Байдена переизбраться на второй срок невелики.

По данным недавних опросов, бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома на пять процентов на гипотетических выборах президента США.