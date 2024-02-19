Текущий план Запада - "просто не дать украинской армии развалиться". Об этом по итогам Мюнхенской конференции пишет в своей статье американский журнал Politico.

Многие политики и чиновники заявляли, что Украина проиграет войну без дополнительных 60 млрд долл. военной помощи США. Но они также "не были уверены в том, как может выглядеть победа Украины даже при таком усилении".

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что "плана Б" на случай, если Конгресс не разморозит помощь Украине, нет: "Есть только план А".

Демократы говорят, что выделение денег является "последней и лучшей надеждой Киева" и уверены, что "Украина никогда не прекратит сопротивление России, даже если она не получит большей поддержки".

При этом большинство американских законодателей, присутствовавших на конференции, "снова и снова" отвергали тезис о том, что Украина уже безвозвратно находится на пути к краху.

Ранее газета Financial Times писала, что участники Мюнхенской конференции оценили перспективы войны в Украине.

Также мы сообщали, что по информации новостного агентства Reuters, на Мюнхенской конференции европейцы обсуждали увеличение расходов на оборону в связи с возможным приходом Трампа ко власти в США.