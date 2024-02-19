Победы России пошатнули веру мировых лидеров в перспективы войны в Украине.

Об этом пишет газета Financial Times по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Издание отмечает, что еще год назад участники конференции "излучали оптимизм относительно перспектив Украины". Но в этом году, "когда конфликт склонился в пользу Москвы, а вера в поддержку Запада угасла, этот оптимизм сменился неослабевающим унынием".

"Прошлый год был очень самодовольным, когда столько надежд возлагалось на украинское контрнаступление", - сказала Хизер Конли, глава немецкого Фонда Маршалла. В этом году перспективы мрачнеют, поскольку Россия восстанавливает свою армию и переходит к военной экономике.

"Мы увидим, как Украина понесет потери на поле боя, мы увидим значительные успехи России, а у украинцев не останется боеприпасов", - прогнозирует Конли.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, признал, что Запад был "чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году", полагая, что "если мы предоставим украинцам необходимые боеприпасы и обучение, они победят". Теперь, добавил он, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году".

"Тот факт, что Украина по-прежнему является суверенным государством, и что украинцы вернули 50 процентов того, что русские взяли в 2022 году, примечателен", - сказал он.

В Мюнхене преобладали споры о том, как восполнить дефицит вооружений в Украине.

"Россия извлекла много уроков, она также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить", - сказал Петр Павел, президент Чехии.

"Проблема в том, что Америка не производит достаточного количества оружия, Европа не производит достаточного количества оружия, и это гораздо важнее, чем политическая воля США или сколько денег мы печатаем и отправляем в Европу", - оценил ситуацию сенатор-трампист Дж. Д. Вэнс.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что из-за отсутствия военной помощи от США Украина оказалась в ситуации неопределенности и не может знать, что произойдет через две недели.

В свою очередь президент Владимир Зеленский говорил, что США перестанут быть стратегическим партнёром Украины в случае прекращения помощи Киеву.