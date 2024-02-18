Из-за отсутствия военной помощи от США Украина оказалась в ситуации неопределенности и не может знать, что произойдет через две недели.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы сейчас оказались пленниками американского дискурса вокруг финансовой помощи в Конгрессе. Фактически мы оказались в изменившейся реальности - реальности неопределенности. Раньше наши партнеры стояли плечом к плечу с военной поддержкой. И сейчас в этом плане мы не знаем, что будет происходить даже через две недели. Это важная составляющая дестабилизации. Мы надеемся, что это скоро прекратится", - сказала Стефанишина.

В комментарии изданию "Укринформ" Стефанишина также отметила, что внесение ясности в вопрос получения помощи от США является самым важным на текущий момент. Она подчеркнула, что в ходе Мюнхенской конференции европейцы работали с американцами по этой проблеме, это было "усиление", которое должно способствовать принятию нужного решения в Конгрессе США, на которое Украина очень надеется.

Напомним, во время телефонного разговора на Мюнхенской конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Джо Байден заявил, что в результате бездействия Конгресса ВСУ потеряли Авдеевку.

Между тем, как сообщало агентство Reuters, Конгресс вернется к вопросу о помощи Украине не ранее середины марта.