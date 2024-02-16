Белый дом резко раскритиковал Палату представителей за уход на каникулы без голосования по Украине.

Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии The Hill.

"Спикер Джонсон бросается в бегство, отправляя Палату представителей в ранний, незаслуженный отпуск, поскольку он продолжает усиливать убийственные военные усилия России и иранского режима в ущерб американской национальной безопасности", - заявил Бейтс.

Также высказался и сам президент США Джо Байден. Он заявил, что "неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта".

В Палате представителей ответили на это, что сам Байден за свое президентство более года провел в отпуске. И заявили, что президент так и не нашел времени встретиться со спикером Майком Джонсоном после принятия "украинского" законопроекта в Сенате.

Напомним, Палата представителей разошлась до 28 февраля, после чего начнется бюджетный процесс, и только потом, не ранее первой недели марта, там смогут вернуться к вопросу помощи Украине.

Как известно, 13 февраля Сенат принял законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню 70 голосами, 29 республиканцев (большинство фракции) голосовали против. Законопроект поступил в Палату представителей.

Однако спикер Палаты Майк Джонсон отказался выносить его на голосование. И вдобавок заявил, что Палата представителей "не поддастся давлению" и не примет одобренный Сенатом законопроект.