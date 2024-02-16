В Белом доме раскритиковали Палату представителей за уход на каникулы без рассмотрения помощи Украине
Белый дом резко раскритиковал Палату представителей за уход на каникулы без голосования по Украине.
Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии The Hill.
"Спикер Джонсон бросается в бегство, отправляя Палату представителей в ранний, незаслуженный отпуск, поскольку он продолжает усиливать убийственные военные усилия России и иранского режима в ущерб американской национальной безопасности", - заявил Бейтс.
Также высказался и сам президент США Джо Байден. Он заявил, что "неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта".
В Палате представителей ответили на это, что сам Байден за свое президентство более года провел в отпуске. И заявили, что президент так и не нашел времени встретиться со спикером Майком Джонсоном после принятия "украинского" законопроекта в Сенате.
Напомним, Палата представителей разошлась до 28 февраля, после чего начнется бюджетный процесс, и только потом, не ранее первой недели марта, там смогут вернуться к вопросу помощи Украине.
Как известно, 13 февраля Сенат принял законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню 70 голосами, 29 республиканцев (большинство фракции) голосовали против. Законопроект поступил в Палату представителей.
Однако спикер Палаты Майк Джонсон отказался выносить его на голосование. И вдобавок заявил, что Палата представителей "не поддастся давлению" и не примет одобренный Сенатом законопроект.