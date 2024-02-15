Похоже, рассмотрение помощи Украине в Конгрессе будет подвешено как минимум до марта.

Судя по расписанию, опубликованному на сайте Палаты представителей, завтра там будет последний сессионный день. А затем конгрессмены до 28 февраля уедут работать в свои регионы.

Напомним, 13 февраля Сенат принял законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню 70 голосами, 29 республиканцев (большинство фракции) голосовали против. Он поступил в Палату представителей.

Однако спикер палаты Майк Джонсон отказался выносить его на голосование. И вдобавок заявил, что Палата представителей "не поддастся давлению" и не примет одобренный Сенатом законопроект.

Сейчас в Палате обсуждаются альтернативные варианты, но очевидно, что за последний день работы они вряд ли появятся в оформленном виде.

А 1 марта наступит угроза нового бюджетного шатдауна, и конгрессмены займутся скорее всего не Украиной, а именно этим вопросом: либо примут основной бюджет США, либо продлят временный. То есть раньше первой недели марта к украинскому вопросу в Палате представителей вряд ли уже вернутся.