Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. И обвинил в этом Конгресс США.

Об этом он заявил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние несколько месяцев", - заявил он.

Поэтому Байден призвал Конгресс скорее одобрить новую помощь Киеву.

Также CNN сообщает, что Байден "не уверен, что другие украинские города также не падут" после Авдеевки.

Президент США назвал отсутствие американской помощи Украине "неэтичным".

Напомним, Палата представителей ушла в отпуск до конца февраля. Reuters пишет, что Конгресс вернется к вопросу о помощи Украине не ранее середины марта.

В Белом доме США раскритиковали Палату представителей за уход на каникулы без голосования по Украине. Байден заявил, что "неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта".