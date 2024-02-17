Конгресс вернется к вопросу о помощи Украине не ранее середины марта. Такой вывод делает агентство Reuters из слов главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майка Маккола.

"Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований - который приведет нас к 8 марта - а затем заняться дополнительными вопросами", - заявил республиканец.

Под ассигнованиями подразумевается бюджет США, который пока не принят из-за разногласий демократов и республиканцев. Срок действия статей временного бюджета истекает 1 и 8 марта.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

Накануне, стало известно, что Палата представителей ушла в отпуск до конца февраля, не выделив деньги Украине. 1 марта наступит угроза нового бюджетного шатдауна, и конгрессмены займутся, скорее всего, не Украиной, а именно этим вопросом: либо примут основной бюджет США, либо продлят временный.

В Белом доме раскритиковали Палату представителей за уход на каникулы без рассмотрения помощи Украине.