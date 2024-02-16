Двухпартийная группа Палаты представителей продвигает компромиссный законопроект о выделении денег Украине, Израилю, Тайваню и границе на сумму 66 млрд долларов.

Об этом сообщает сооснователь издания Punchbowl News Джон Бреснахан.

"Этот законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США; потребует от сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать иностранцев, которым не разрешен въезд; и предоставит целевые 66,32 миллиарда долларов на оборону для Украины, Израиля и Тайваня", - говорится в заявлении одного из авторов законопроекта Брайана Фитцпатрика (республиканец).

Исходя из озвученной общей суммы, помощь Украине предлагается существенно сократить. Ранее в законопроекте, предложенном Сенатом, только одному Киеву предлагалось предоставить 60 миллиардов долларов.

Законопроект будет действовать один год.

Напомним, что Палата представителей ушла в отпуск до конца февраля, так и не приняв решения по текущему законопроекту о помощи Украине, одобренном Сенатом.

Мы также сообщали, что в Белом доме раскритиковали Палату представителей за выход на каникулы без рассмотрения помощи Украине.