На Мюнхенской конференции Зеленский созвонился с Байденом и встретился с делегацией Палаты представителей США
Президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.
"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", - сообщил Зеленский.
Также он заявил о поддержании контактов с Байденом накануне второй годовщины российского вторжения.
Кроме того, президент Украины заявил, что Байден знает, что выход ВСУ из Авдеевки - результат проблем с поставками оружия Украине.
Также в ходе конференции в Мюнхене Владимир Зеленский встретился с двупартийной делегацией Палаты представителей США.
Спикер Майк Джонсон, который отказался выносить на голосование законопроект о помощи Украине, среди делегатов не присутствовал.
Мы также сообщали, что на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США - обсуждали поддержку Украины, безопасность и грядущий саммит мира.
"Украина и все наши воины нуждаются и ожидают соответствующего положительного голосования в Конгрессе США за пакет поддержки", - отметил Зеленский.
Ранее в Белом доме США раскритиковали Палату представителей за её выход на каникулы без рассмотрения нового законопроекта касательно помощи Киеву.