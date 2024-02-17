Президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", - сообщил Зеленский.

Также он заявил о поддержании контактов с Байденом накануне второй годовщины российского вторжения.

Кроме того, президент Украины заявил, что Байден знает, что выход ВСУ из Авдеевки - результат проблем с поставками оружия Украине.

Также в ходе конференции в Мюнхене Владимир Зеленский встретился с двупартийной делегацией Палаты представителей США.

Спикер Майк Джонсон, который отказался выносить на голосование законопроект о помощи Украине, среди делегатов не присутствовал.

Мы также сообщали, что на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США - обсуждали поддержку Украины, безопасность и грядущий саммит мира.

"Украина и все наши воины нуждаются и ожидают соответствующего положительного голосования в Конгрессе США за пакет поддержки", - отметил Зеленский.

Ранее в Белом доме США раскритиковали Палату представителей за её выход на каникулы без рассмотрения нового законопроекта касательно помощи Киеву.