Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Основное:

1. "Мы не хотим конфликта с Россией. Мы не отправляем своих солдат в Украину", - заявил Шольц. При этом он сказал, что "угроза из России реальна".

"Мы должны и дальше укреплять европейский фланг НАТО. Мы не посылаем солдат в Украину, но Путин должен понять: мы способны защитить каждый квадратный метр нашего Альянса", - сказал канцлер.

2. Шольц вновь ушел от ответа на вопрос будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus.

"Это странный вопрос. В этом году Германия потратит 7 млрд долларов, чтобы помочь Украине обороняться. Нам нужно увеличить производство, особенно боеприпасов. Мы должны обеспечить и обслуживание этого оружия. Затем шаг за шагом мы решим, что будем делать в нужный момент", - сказал канцлер.

3. Шольц заявил, что несмотря на "огромные потери" ВС РФ, "значительные части российской армии остались нетронуты". Поэтому Германия "полна решимости" продолжать поддерживать Украину.

4. Шольц назвал смерть Навального признаком слабости Путина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении призвал Запад поставить больше систем ПВО, что в свою очередь поможет вернуть больше украинцев домой.

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