Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. Что в него войдет
Правительство Германии выделило новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.
В очередной пакет вошли:
18 бронеавтомобилей FFG APC;
3 машины разминирования WiSENT 1 MC;
- 1 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) 2А1 Dachs;
- 10 БпЛА Vector;
- 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 11 БпЛА Primoco ONE;
- 7 БпЛА Songbird;
- 9 минных тралов;
- 4 автомобиля для пограничников;
- 3 990 155-мм снарядов;
- 500 фонарей и компьютерное оборудование.
О том, что вскоре Украине передадут новую порцию военной помощи на 100 млн евро, немецкое минобороны сообщило вчера.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где начинается Мюнхенская конференция по безопасности.
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