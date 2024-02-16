Правительство Германии выделило новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.

В очередной пакет вошли:

18 бронеавтомобилей FFG APC;

3 машины разминирования WiSENT 1 MC;

1 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) 2А1 Dachs;

10 БпЛА Vector;

30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

11 БпЛА Primoco ONE;

7 БпЛА Songbird;

9 минных тралов;

4 автомобиля для пограничников;

3 990 155-мм снарядов;

500 фонарей и компьютерное оборудование.

О том, что вскоре Украине передадут новую порцию военной помощи на 100 млн евро, немецкое минобороны сообщило вчера.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где начинается Мюнхенская конференция по безопасности.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.