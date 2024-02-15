Западные страны планируют совместно передать Украине миллион беспилотников.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

"Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона беспилотников для Украины. 20 союзников по НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизни украинцев", - сказал генсек.

Столтенберг добавил, что за последние месяцы Альянс подписал оборонные контракты на общую сумму 10 миллиардов долларов. Оружие, которое будет произведено в рамках этих соглашений, передадут Украине.

Новая порция военной помощи поступит вскоре и от ФРГ. Как сообщает Минобороны страны, Германия вскоре передаст Украине такой помощи на 100 млн евро.

Соответствующее обещание главкому ВСУ Александру Сырскому в ходе визита в Украину на прошлой неделе дал генинспектор Бундесвера Карстен Бройер.

В пакет помощи войдут:

противоминные машины с защитой от засад (MRV);

бомбы для вооружения малых беспилотников;

77 грузовых автомобилей MULTI 1A1;

медицинские принадлежности;

комплекты запасных частей для различных систем вооружения.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил об официальном запуске работы коалиции дронов, к которой присоединились уже восемь стран: Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Украине не нужны поставки дронов из Евросоюза, поскольку она сама их производит.