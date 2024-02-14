Стало известно о результатах 19-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, это были "плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей".

Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны: в неё уже вошли 15 стран.

"Артиллерийские системы и снаряды - на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты", - заверил министр.

Что касается поступления современных истребителей F16: по словам главы МО, "следуем по графику в рамках всех договоренностей с партнёрами".

"Будет усиливаться взаимодействие с партнёрами в вопросе беспилотных систем. В настоящее время официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия", - также сообщил Умеров.

Ранее Умеров отстранил директора департамента Минобороны, подозреваемого в хищении на закупках для ВСУ.

Речь идёт об снятии Тоомаса Нахкура, подозреваемого по делу о хищении 1,5 миллиарда гривен.

Мы также сообщали, что Умеров созвонился с главой Минобороны Бельгии. Обсуждалась военная помощь Киеву на 611 миллионов евро и модернизация армии Украины.