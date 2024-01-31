Украина сообщила западным союзникам, что её вооруженные силы испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов.

Под таким заголовком агентство Bloomberg выпустило статью, ссылаясь на письмо министра обороны Украины Рустема Умерова.

В статье сказано, что из послания Киева, направленного европейским союзникам, следует, что Вооружённые Силы вынуждены расходовать не более 2 тысяч снарядов в день по всей линии фронта протяженностью 1,5 тысячи км.

Это в три раза меньше количества боеприпасов, которые использует российски войска, пишет Bloomberg.

Ранее Умеров созвонился с главой Минобороны Бельгии по поводу военной помощи на 611 миллионов евро и модернизации ВСУ.

"Провёл продуктивный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами. Высоко ценю непреклонную поддержку бельгийских партнеров. В этом году Бельгия планирует предоставить 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших Сил обороны", - сообщил министр обороны Украины.

Мы также сообщали, что на встрече в Давосе министр обороны Умеров предложил создать рабочую группу по выводу войск РФ из Украины.