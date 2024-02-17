Президент Украины Владимир Зеленский призвал поставить больше систем ПВО, заявив, что, в таком случае, в Украину вернутся миллионы беженцев.

Об этом он заявил выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев", - заявил Зеленский.

По его словам, "содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий".

Ранее президент в своей речи на Мюнхенской конференции прокомментировал отступление ВСУ из Авдеевки.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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