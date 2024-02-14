Новая российская ракета "Циркон" может стать "серьезной проблемой для украинской ПВО из-за ее скорости и маневренности".

Об этом пишет Минобороны Британии в своем отчете.

Заявлено, что ракета может развивать скорость 9 Маха и бить на 1000 км.

Первоначально "Циркон" был разработан для использования ВМФ РФ, но отсутствие в Черном море судов, которые могли бы нести эти ракеты, вызывает вопросы о методе запуска. Вероятно, для запуска была адаптирована российская наземная установка C-300.

"Вполне вероятно, что россияне испытывают новую действующую систему вооружений в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности", - комментирует британская разведка.

Ранее судебные эксперты в Киеве заявили, что россияне действительно использовали против Украины ракету "Циркон" в ходе атаки 7 февраля. Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов, деталей и особенности типа оружия, сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Однако The New York Times пишет, США пока не подтвердили использование данной ракеты.

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