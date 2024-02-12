Судебные эксперты в Киеве заявили, что россияне действительно использовали против Украины ракету "Циркон".

Об этом сообщает служба новостей BBC.

В публикации говорится, что экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) проводится исследование ракет, которыми российские войска 7 февраля 2024 года атаковали Украину.

По предварительной информации, россияне действительно использовали ракету 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов, деталей и особенности типа оружия, сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Как сообщается, на обломках ракеты обнаружена лазерная маркировка 3М22. Среди обломков также найдены элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.

Эксперты изучили части ракеты. Фото: КНИИСЭ

3М22 "Циркон" – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с заявленной дальностью до 1500 км и скоростью до 8-9 махов, принятая в России на вооружение в январе 2023 года.

Эта скоростная ракета является одной из последних разработок российского ракетостроения, которую в Москве позиционируют как серьезную угрозу для западных армий.

В отличие от "Кинжалов", которые запускают с самолетов, "Цирконы" разрабатывали для базирования на кораблях и субмаринах с возможной адаптацией под наземные пусковые установки. Это расширяет варианты их применения.

В то же время открытой информации об этих ракетах и их точных тактико-технических характеристиках не так много.

Как сообщает КНИИСЭ, сейчас изучается состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов.

Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако украинские эксперты утверждают, что ракета не соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось, что российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

А перед этим министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон". По его словам, эти ракеты фактически поставлены на вооружение.