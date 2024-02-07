РФ, вероятно, впервые применила против Украины новую гиперзвуковую ракету "Циркон" - Defense Express
Сегодня утром РФ, вероятно, впервые применила против Украины свою новую гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон".
Об этом пишет издание "Defense Express" со ссылкой на свои источники.
Также опубликованы фотографии обломков с маркировкой "ЗМ22".
Найдены они были якобы в Днепровском районе рядом с пораженной ЛЭП. Издание предполагает, что ракету сбили, поскольку вряд ли ЛЭП была определена её целью.
В официальной сводке ВСУ о такой ракете не сообщалось. Хотя Воздушные силы в 07:46 сообщали о приближении "скоростной ракеты" на Киев.
Источники "Defense Express" говорят, что обломки ракеты были достаточно сильно повреждены, поэтому их сложно идентифицировать.
Напомним, в Воздушных силах сообщили, что сбили 29 ракет из 44 во время утренней воздушной атаки. В общей сложности силы РФ применили 64 средства воздушного нападения.
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