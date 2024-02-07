Сегодня утром РФ, вероятно, впервые применила против Украины свою новую гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон".

Об этом пишет издание "Defense Express" со ссылкой на свои источники.

Также опубликованы фотографии обломков с маркировкой "ЗМ22".

Найдены они были якобы в Днепровском районе рядом с пораженной ЛЭП. Издание предполагает, что ракету сбили, поскольку вряд ли ЛЭП была определена её целью.

В официальной сводке ВСУ о такой ракете не сообщалось. Хотя Воздушные силы в 07:46 сообщали о приближении "скоростной ракеты" на Киев.

Источники "Defense Express" говорят, что обломки ракеты были достаточно сильно повреждены, поэтому их сложно идентифицировать.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что сбили 29 ракет из 44 во время утренней воздушной атаки. В общей сложности силы РФ применили 64 средства воздушного нападения.

Война в Украине идёт уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.