Государственная Дума РФ (нижняя палата) 22 января рассмотрела законопроект о конфискации финансовых активов, включая имущество, у граждан России, выражающих открытую критику в адрес российской армии и "специальной военной операции".

Об этом сообщает британская разведка.

Как сообщается в сводке, за последние несколько месяцев несколько российских писателей и музыкантов были приговорены к уголовной ответственности за высказывание критики в отношении текущего военного конфликта.

Британская разведка напоминает, что в 2022 году президент Путин подписал поправки к закону о "иностранных агентах" 2012 года, который широко использовался для преследования противников режима. По состоянию на 3 ноября 2023 года общее число лиц, включенных в реестр "иностранных агентов", достигло 707.

Согласно данным британской разведки, в список "иностранных агентов" включены независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых вынуждены действовать за пределами территории России.

"Весьма вероятно, что этот закон направлен на сдерживание и подавление антивоенной оппозиции. Недавний законопроект в сочетании с мерами по иностранным агентам, вероятно, направлен на полное ограничение критики войны", - отмечают в Минобороны Британии.

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