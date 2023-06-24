"Уникальная возможность". Ходорковский призвал россиян вооружаться, чтобы противостоять власти
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал своих сторонников из России "вооружаться", поскольку мятеж Пригожина - "уникальная возможность".
Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Сейчас мы видим, что диктатуре способны противостоять только вооруженные люди. Мятеж Пригожина закончится его или Путина личной ликвидацией. После - в любом случае реакция и закручивание гаек. Таким образом, сейчас есть небольшое окно возможностей, когда на улицах хаос, а силовики не контролируют ситуацию.
Если вы видите в себе силы в будущем стать теми вооруженными людьми, что будут противостоять Путину или Пригожину, то самое время вооружаться", - заявил экс-олигарх.
При этом он отметил, что устроивший мятеж Евгений Пригожин - бандит и военный преступник, который не может стать союзником для оппозиционно настроенных россиян.
"Но его мятеж - уникальная возможность, и второй такой ещё долго не будет", - резюмировал своё сообщение оппозиционер.
Отметим, что ранее Ходорковский призывал россиян помогать Пригожину, но после волны недоумения своих сторонников сделал ряд оговорок о том, что Пригожин - лишь повод либеральной оппозиции проявить себя.
Напомним, в РФ Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иностранных агентов.
Ранее подконтрольная российским властям соцсеть "Вконтакте" в числе прочих заблокировала группу Ходорковского.