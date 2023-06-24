Российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал своих сторонников из России "вооружаться", поскольку мятеж Пригожина - "уникальная возможность".

Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Сейчас мы видим, что диктатуре способны противостоять только вооруженные люди. Мятеж Пригожина закончится его или Путина личной ликвидацией. После - в любом случае реакция и закручивание гаек. Таким образом, сейчас есть небольшое окно возможностей, когда на улицах хаос, а силовики не контролируют ситуацию.

Если вы видите в себе силы в будущем стать теми вооруженными людьми, что будут противостоять Путину или Пригожину, то самое время вооружаться", - заявил экс-олигарх.

При этом он отметил, что устроивший мятеж Евгений Пригожин - бандит и военный преступник, который не может стать союзником для оппозиционно настроенных россиян.

"Но его мятеж - уникальная возможность, и второй такой ещё долго не будет", - резюмировал своё сообщение оппозиционер.

Отметим, что ранее Ходорковский призывал россиян помогать Пригожину, но после волны недоумения своих сторонников сделал ряд оговорок о том, что Пригожин - лишь повод либеральной оппозиции проявить себя.

Напомним, в РФ Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иностранных агентов.

Ранее подконтрольная российским властям соцсеть "Вконтакте" в числе прочих заблокировала группу Ходорковского.