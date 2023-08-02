Против бывшего лидера "Либертарианской партии России" Михаила Светова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В отношении Светова СК возбудил дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основанием для возбуждения дела стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере. Первоначально Светов выложил видеоролик с исполнением песни в чате либертарианцев в Telegram. Позднее другие участники чата выложили ее в публичный доступ.

Сам Светов тоже признал в Твиттере, что дело связано с песней украинского артиста Ореста Лютого о Степане Бандере. Копию постановления о возбуждении дела из-за исполнения этой песни опубликовал журналист Олег Кашин.

Одному из телеграм-каналов Светов заявил, что у него пока нет подтверждения о возбуждении дела.

Светов был одним из лидеров незарегистрированной ЛПР, сейчас является председателем движения "Гражданское общество". Он уехал из России еще в 2021 году. В 2019-м его допрашивали по делу о развратных действиях, он остался по нему свидетелем.

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