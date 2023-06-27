В итальянском футболе запретили 88-й номер на футболках игроков. Такое решение приняли национальная федерация, министерство внутренних дел и министерство спорта.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Как пишет газета, со следующего сезона, который начинается в августе, ни один футболист не сможет выйти на поле в футболке с номером 88. Запрет обусловлен тем, что этот номер используется в неонацистских группах как символ приветствия Хайль Гитлер (h — это восьмая буква латинского алфавита, в цифрах 88 зашифрованы две эти буквы, начальные в словах приветствия). Решение является частью плана по борьбе с антисемитизмом и проявлениями нацизма.

Также договоренность правительства с миром футбола предусматривает немедленную остановку игра в случае антисемитских кричалок.

"Мир футбола объединяется в борьбе против антисемитизма и всех форм дискриминации. Этим заявлением о намерениях мы еще раз подтверждаем, что наш спорт должен быть все более инклюзивным и в то же время средством для позитивных сообщений. В этих вопросах нельзя отступать ни на дюйм, потому что доверие к футболу оказывает прямое влияние на итальянское общество", - сказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Газета напомнила, что летом 2000 года номер 88 оказался в центре скандала с Джанлуиджи Буффоном. Вратарь, выступавший тогда в "Парме", выбрал футболку с таким номером, что вызвало протесты еврейской общины. В конце концов Буффон изменил номер на 77 и отмежевался от любой формы поддержки антисемитизма.

Недавно западные издания писали, что нацистские символы на линии фронта в Украине могут подорвать международную поддержку Киева.

Между тем Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС "Галичина" не принадлежит к нацистской.