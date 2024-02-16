Подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией не подразумевает обязательство Берлина вступать на стороне Украины в войну, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Соглашение с Киевом не означает, что ФРГ станет стороной конфликта. В Украине не будет немецких солдат", - сказал Шольц.

Отметим, что соглашение действительно не подразумевает обязательств Германии вступить в войну.

Там лишь говорится, что в случае повторного вторжения РФ в Украину в течение 24 часов будут созваны консультации для определения дальнейших шагов, а Германия "предоставит Украине при необходимости быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь".

Но конкретные объемы и сроки поставок этой помощи не указаны и остаются на усмотрение Берлина.

То есть, соглашение содержит лишь обязательства начать консультации и предоставить военно-техническую помощь, что Берлин и сейчас делает безо всяких договоров.

Более того, в документе есть важная оговорка - "Германия напоминает, что национальные бюджетные ассигнования применяются и требуют четкого разрешения германского Бундестага".

Другими словами, в каждом случае выделения денег решение по факту будет принимать парламент Германии. И никаких обязательств голосовать только "за" он, конечно, не имеет.

Отметим, что в подписанном ещё ранее соглашении о безопасности Украины и Британии также отсутствовали какие-либо обязательства британцев вступать в войну против России на стороне Украины. Формулировки там были примерно те же, что и в соглашении с Германией (консультации и поставки военной техники).

Текст подписанного сегодня соглашения с Францией пока ещё не обнародован, но, судя по всему, по данному пункту он также будет мало отличаться от британского и немецкого вариантов.