Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что Соединённые Штаты перестанут быть стратегическим партнёром Украины, если прекратят оказывать Киеву помощь.

Об этом Зеленский заявил журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Тем не менее, на данный момент такого сценария Киев не рассматривает, добавил президент.

"Мы очень рассчитываем на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнёра, что они останутся стратегическим партнёром. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнёр. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу", - заявил Зеленский.

"Я не вижу возможности для стратегического партнёра занять такую позицию (прекращение помощи - Ред.)... Я рассчитываю, что всё-таки союзническая позиция сохранится", - добавил президент.

По словам Владимира Зеленского, также может быть подписан договор о гарантиях безопасности с США - после того, как Конгресс разблокирует помощь Киеву.

Напомним, сейчас вопрос дальнейшей американской помощи Украине отложен как минимум до средины марта.

Мы также сообщали, что в США продвигают компромиссный законопроект о выделении денег Украине.