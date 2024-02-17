Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис.

Стороны обсудили вопросы безопасности, ситуацию в Украине, дальнейшую поддержку США, конфискацию российских активов и участие в глобальном саммите мира.

Фрагмент видео диалога политиков во время встречи на Мюнхенской конференции публикует Офис президента.

Владимир Зеленский проинформировал вице-президента США о ситуации на фронте, возможностях и перспективах Украины при достаточной поддержке. Кроме того, стороны обсудили подготовку к глобальному саммиту мира в Швейцарии на уровне лидеров государств.

"Главными темами разговора были безопасность и стойкость. Поблагодарил Харрис за внимание к Украине и украинскому народу, за поддержку США и лидерство, которые помогут объединить мир и выстоять против российских ударов. Мы и дальше должны быть вместе: Украина, Америка и весь мир. Мы должны и дальше добавлять нужные меры безопасности, достигать нужных результатов, увеличивать устойчивость нашего сопротивления российской агрессии и ежедневно доказывать Путину, что его ненависть к людям и свободе никогда не победят наше единство свободного мира", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевым вопросом для Украины является сохранение американской поддержки.

"Украина и все наши воины нуждаются и ожидают соответствующего положительного голосования в Конгрессе США за пакет поддержки", - отметил Зеленский.

Ранее Зеленский и Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Мы также сообщали, что Зеленский прибыл в Германию, где началась Мюнхенская конференция по безопасности.