Кремль проводит дезинформационную кампанию, чтобы подорвать позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы, полученные европейской разведывательной службой.

Издание пишет, что администрация президента РФ Владимира Путина приказала группе российских политтехнологов использовать социальные сети и фейковые новостные статьи, чтобы продвигать тему о том, что Зеленский "истеричен и слаб".

"Он боится, что его отодвинут в сторону, поэтому избавляется от опасных", – так на этих ресурсах комментировалась тема отставки Валерия Залужного.

WP утверждает, что инструкция Кремля привела к тысячам постов в социальных сетях и сотням статей.

"Теперь, когда генерал Залужный ушел в отставку, линия фронта заморожена, а дальнейшая военная и финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов неопределенна, некоторые в Киеве обеспокоены тем, что тайные пропагандистские усилия России могут начать подрывать национальную сплоченность и моральный дух", – говорится в статье.

Те же опасения существуют и на Западе.

"Самые трудные времена еще впереди. Россия выстояла, и они готовят новую кампанию, которая состоит из трех основных направлений: во-первых, давление на линию фронта; во-вторых, атаки на украинскую инфраструктуру; и, в-третьих, эта кампания по дестабилизации", – сказал один высокопоставленный чиновник европейской безопасности.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного снизилось на 5%.

Мы также разбирали, какие политические последствия будет иметь отставка главкома ВСУ.