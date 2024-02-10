Центр по борьбе с фейками при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) пожаловался в правоохранительные органы на сайты, которые рекламируют бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Теперь, судя по всему, их могут заблокировать.

Судя по кадрам, которые приводит центр при Совбезе, речь о ресурсе под названием "Залужный 2024", где указана надпись "Скоро" и есть форма обратной связи для поддержки бывшего главкома.

"Центр отмечает, что эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы Украины уже проинформированы", - заявил ЦПД.

В центре призвали не регистрироваться на этих сайтах и предположили, что "за ними стоит враг".

Отметим, что сам Залужный никак не комментировал появления данных сайтов.

"Страна" уже анализировала, что главная причина отставки Залужного была политическая - рейтинг доверия Залужного стал выше, чем у президента, и теперь уже бывший главком ВСУ превратился в фигуру, вокруг которой постепенно могли начать концентрироваться все противники Зеленского.

В частности, на днях на Майдане Независимости прошел митинг протеста против отставки Залужного.