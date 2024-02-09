В Киеве на Майдане Независимости собралось около двух десятков протестующих, которые выступают за возвращение Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Собравшиеся (преимущественно пожилые женщины" держат плакаты с надписями вроде "Украины - это народ. Верните Залужного!" и скандируют: "Зелю вон!", "Украина выбрала Залужного".

Как мы сообщали, вчера выйти на Майдан против отставки Залужного призывал сторонник Петра Порошенко, блогер Карл Волох.

Между тем западные СМИ обсуждают отставку главнокомандующего ВСУ. Например, агентство Bloomberg заявило, что президент Украины "рискует скатиться в роль измученного лидера", в то время как Залужного "боготворят его солдаты". Bloomberg предполагает, что его популярность стала давить на Зеленского. Еще одной причиной отставки может быть склонность Зеленского к смелым военным планам, которых избегает более осторожный Залужный.

"Страна" рассказывала в отдельном материале, что означает отставка Залужного и назначение на его место Александра Сырского и к каким последствиям это может привести.