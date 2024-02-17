Соединённые Штаты Америки впервые в истории передали Эстонии конфискованные российские активы. Средства будут направлены на поддержку Украины.

Об этом сообщили заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар на Мюнхенской конференции по безопасности. Министерство юстиции США подтверждает передачу активов на своём официальном сайте.

Так, впервые в истории 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов перевели в пользу других стран.

Заблокированные средства, как сообщают в Минюсте США, были конфискованы в ходе разбирательства по делу о незаконных закупках высокоточных станков для российской военной промышленности.

"Эта передача - первая в своём роде передача США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине", - заявили в американском министерстве.

Как объясняет Минюст США, помощь решили перевести в Таллин, а не Киеву, поскольку "нет возможности осуществить прямой перевод в Украину".

Эстония обязуется использовать эти деньги для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту энергосистемы Украины после массированных ударов россиян.

Ранее в Европе возник новый план по конфискации российских активов в пользу Украины.

Мы также сообщали, что Евросовет поддержал использование прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины.