Евросовет поддержал использование доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины.

В заявлении по итогам сегодняшнего саммита указано, что из 50 миллиардов евро 17 млрд - это "безвозмездная поддержка" в рамках нового инструмента "Резерв для Украины".

Страны ЕС планируют не конфисковать замороженные российские активы, а забрать только доходы от размещения их на банковских счетах.

"Потенциальные доходы могут быть получены в соответствии с соответствующими правовыми актами Союза, касающимися использования чрезвычайных доходов частных организаций, полученных непосредственно от замороженных активов Центрального банка России", - говорится в документе.

Напомним, что сегодня Евросоюз на саммите утвердил выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.

Агентство Bloomberg сообщало, что Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов. Поддержка такого решения Байденом возникла после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, а также из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку из-за Украины.