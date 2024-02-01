Стали известны предварительные условия для выплаты Украине 50 миллиардов евро от ЕС. В случае их невыполнения Евросоюз оставил за собой право остановить эти выплаты.

Об этом сообщается в пресс-релизе Евросовета.

Главными условиями являются:

поддержка эффективных демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему;

верховенство закона;

гарантии соблюдения прав человека, включая меньшинств.

Украина должна принимать меры, чтобы при использовании этих средств не было мошенничества, коррупции и конфликта интересов.

Далее Кабмин должен разработать конкретный план реформ, за выполнение которых будут поступать выплаты.

Минэкономики уточняло, что их будут начислять ежеквартально. Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте.

Совет ЕС сможет утверждать и останавливать выплаты "квалифицированным большинством голосов", а также вносить правки к плану на основании оценок и предложений Еврокомиссии.

Ежегодно будут проводиться отчет и дебаты по реализации механизма. При необходимости через два года Евросовет предложит пересмотреть программу.

Напомним, что сегодня Евросоюз на саммите утвердил выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

При этом пакет помощи ЕС Украине принят с двумя условиями премьера Венгрии Виктора Орбана. Лидеры Евросоюза на них согласились.