Условия финансирования Украины на 50 миллиардов евро должен утвердить Европарламент на сессии 26-29 февраля.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Затем условия Ukraine Facility будут учтены в плане, который утвердят правительство Украины и Еврокомиссия. Там будут заложены требования провести структурные реформы в государственном секторе, экономике, по развитию бизнес-климата и предпринимательства.

"Деньги в рамках программы будут выделяться ежеквартально при выполнении определенных критериев. Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте", - заявила министр.

Сейчас Кабмин работает над соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Из 50 млр. евро в течение 2024-2027 годов 39 млрд. будут направлены в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

8 млрд - это инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты.

3 млрд пойдут на техническую поддержку, в том числе покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility.

Напомним, что сегодня Евросоюз на саммите утвердил выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

При этом пакет помощи ЕС Украине мог быть принят с двумя условиями премьера Венгрии Виктора Орбана.