Основной держатель замороженных российских активов на Западе, бельгийский инвестиционный фонд Euroclear, выступил против плана стран G7 ("Большой семерки") по использованию этих денег.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Компания удерживает 191 миллиард долларов замороженных активов центробанка РФ из 260.

План в том, чтобы использовать эти активы в качестве залога для взятия денег в долг и передачи Украине. Россию хотят заставить погасить его, а если она откажется, то уже тогда конфисковать активы.

Но в Euroclear заявили, что это будет иметь риски для европейской финансовой системы и подвергнет компанию судебным искам.

"Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к косвенному аресту или обязательству о будущем аресте, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямой арест. Мы не представляем, как центральный российский банк может просто признать, что все было арестовано и что обязательства Euroclear перед ними перестали существовать", - заявила гендиректор инвестфонда Лив Мостри.

Она выразила надежду, что "разумное и рациональное возобладает", чтобы не пострадало доверие к системе Euroclear, европейским рынкам капитала и евро.

Напомним, США выступают за конфискацию российских активов, но Германия, Франция и Италия выступают против.

Между тем, пока идут споры, Евросоюз решил инвестировать эти российские активы и передавать прибыль Украине.