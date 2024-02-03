В Европе возник новый "секретный план" по конфискации российских активов.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Идея состоит в финансировании Украины за счет долговых обязательств, которые будут обеспечены российскими активами.

После формирования долговых обязательств, "коалиция, поддерживающая Украину, потребует, чтобы Россия погасила долг, а если она этого не сделает, то замороженные российские суверенные активы будут конфискованы".

Такой план разослала странам "Большой семёрки" Бельгия, где хранится львиная доля российских ценных бумаг (191 миллиард евро).

Представители двух стран заявили FT, что сейчас это основной вариант разблокировки российских средств для Украины. При этом такой способ позволит финансировать Украину сразу (выделив для неё денег под залог активов РФ), а вопрос конфискации резервов Центрабанка отложить на потом.

Но пока основные страны ЕС выступают против прямого отчуждения российских денег, поскольку это "может иметь последствия для финансовой стабильности" (то есть другие страны могут начать вывод своих средств из западных фондов).

Ранее Евросоюз усомнился в возможности передать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год.

Перед этим в Еврокомиссии сообщили, что механизм для передачи Украине доходов от замороженных активов РФ пока не создан.