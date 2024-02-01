Евросоюз вряд ли сможет передать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год. Названа причина
Евросоюз, вероятно, не сможет отдать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год.
Об этом пишет газета The Financial Times.
Сообщается, что общий чистый процентный доход депозитария в 2023 году составил 5,5 млрд евро. Из них 4,4 млрд евро приходится на проценты, связанные с подсанкционными активами РФ.
Чиновники ЕС рассматривают способы использования полученных от Euroclear доходов путем реинвестирования остатков наличных денег для поддержки Украины В частности, на днях страны ЕС единогласно одобрили новые правила, направленные на облегчение этих действий.
Однако законодательство не будет применяться задним числом к поступлениям с 2023 года, а лишь к тем, которые накоплены после вступления в силу новых правил в ближайшие недели. Это означает, что доходы Euroclear в 2023 году в размере 4,4 млрд евро, вероятно, не будут отложены для Украины.
Еврокомиссия готовит дальнейшее законодательство, чтобы фактически конфисковать отложенные прибыли, а затем передавать их в фонд для Украины. Правительство Германии заявило, что считает правильным подходом арест сверхдоходов Euroclear, тогда как общий арест основных активов может иметь значительные последствия для евро.
А вот США настаивают на полном аресте суверенных активов России, а не только доходов в Euroclear, однако партнеры США в G7 относятся скептически к этому мнению, пишет FT.
Напомним, сегодня Евросовет поддержал использование доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Отмечалось, что страны ЕС планируют не конфисковать замороженные российские активы, а забрать только доходы от размещения их на банковских счетах.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.