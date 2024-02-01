Евросоюз, вероятно, не сможет отдать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год.

Об этом пишет газета The Financial Times.

Сообщается, что общий чистый процентный доход депозитария в 2023 году составил 5,5 млрд евро. Из них 4,4 млрд евро приходится на проценты, связанные с подсанкционными активами РФ.

Чиновники ЕС рассматривают способы использования полученных от Euroclear доходов путем реинвестирования остатков наличных денег для поддержки Украины В частности, на днях страны ЕС единогласно одобрили новые правила, направленные на облегчение этих действий.

Однако законодательство не будет применяться задним числом к поступлениям с 2023 года, а лишь к тем, которые накоплены после вступления в силу новых правил в ближайшие недели. Это означает, что доходы Euroclear в 2023 году в размере 4,4 млрд евро, вероятно, не будут отложены для Украины.

Еврокомиссия готовит дальнейшее законодательство, чтобы фактически конфисковать отложенные прибыли, а затем передавать их в фонд для Украины. Правительство Германии заявило, что считает правильным подходом арест сверхдоходов Euroclear, тогда как общий арест основных активов может иметь значительные последствия для евро.

А вот США настаивают на полном аресте суверенных активов России, а не только доходов в Euroclear, однако партнеры США в G7 относятся скептически к этому мнению, пишет FT.

Напомним, сегодня Евросовет поддержал использование доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Отмечалось, что страны ЕС планируют не конфисковать замороженные российские активы, а забрать только доходы от размещения их на банковских счетах.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.