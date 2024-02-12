Совет ЕС принял решение, которое может позволить использовать доход от замороженных активов России для Украины
Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.
Об этом говорится в заявлении совета.
"Совет ЕС принял решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, иммобилизованными в результате ограничительных мер Евросоюза", - говорится в заявлении.
Напомним, эта прибыль за 2023 год составила 4,4 млрд евро. Однако, возможно, прошлогоднюю прибыль Евросоюз передать не сможет, и речь пойдет лишь о деньгах за 2024 год.
Ранее газета Financial Times писала о новом "секретном плане" по конфискации российских активов. Идея состоит в финансировании Украины за счет долговых обязательств, которые будут обеспечены российскими активами.
После формирования долговых обязательств, "коалиция, поддерживающая Украину, потребует, чтобы Россия погасила долг, а если она этого не сделает, то замороженные российские суверенные активы будут конфискованы", говорилось в публикации.
В свою очередь агентство Reuters сообщало, что в Евросоюзе боятся конфисковывать замороженные активы Центробанка России из-за юридических рисков.