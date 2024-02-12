Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.

Об этом говорится в заявлении совета.

"Совет ЕС принял решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, иммобилизованными в результате ограничительных мер Евросоюза", - говорится в заявлении.

Напомним, эта прибыль за 2023 год составила 4,4 млрд евро. Однако, возможно, прошлогоднюю прибыль Евросоюз передать не сможет, и речь пойдет лишь о деньгах за 2024 год.

Ранее газета Financial Times писала о новом "секретном плане" по конфискации российских активов. Идея состоит в финансировании Украины за счет долговых обязательств, которые будут обеспечены российскими активами.

После формирования долговых обязательств, "коалиция, поддерживающая Украину, потребует, чтобы Россия погасила долг, а если она этого не сделает, то замороженные российские суверенные активы будут конфискованы", говорилось в публикации.

В свою очередь агентство Reuters сообщало, что в Евросоюзе боятся конфисковывать замороженные активы Центробанка России из-за юридических рисков.